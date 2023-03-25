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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قنا .. مصرع عامل وإصابة ابنه فى حادث تصادم عربة كارو وملاكى

اسعاف
اسعاف

لقي عامل مصرعه وأصيب ابنه، فى حادث تصادم، وقع بين عربة كارو وسيارة ملاكي أمام نجع الرد بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة قنا ، يفيد وقوع حادث تصادم بين عربة كارو و سيارة ملاكي بقرية دندرة التابعة،أسفر عن مصرع عامل وإصابة ابنه.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام ، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حادث تصادم عربه كارو دندرة مرفق اسعاف قنا مشرحة مستشفى قنا العام

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