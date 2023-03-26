عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عبدالمنعم: خلافاتي مع محمد فؤاد لم تنتهي ولو قابلت معتز مطر هضربه

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

تحدث الفنان تامر عبد المنعم، عن خلافاته مع الفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أن الأمر خرج من بين أيديهم ولا يمكن حله بشكل ودي، كما أنه من المستحيل أن يتعاون مع فؤاد مرة أخرى في أي عمل فني.

تامر عبد المنعم

وقال تامر عبد المنعم، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج VIP المذاع عبر شاشة قناة هي: خلافاتي مع محمد فؤاد منتهتش ولسة في قضايا لسة لم تنتهي، والحكم 28 سبتمبر وأعتقد في استئناف، ودي قضية مدني مفيش فيها حبس، ولكن فيها حق وأنا صاحب حق من وجهة نظري وهو صاحب حق من وجهة نظره.

وتابع تامر عبد المنعم: "إحنا اتقابلنا واتعشينا مع بعض ومتكلمناش في القضية خالص، وخلي القضية للمحامين، والموضوع خرج من إيدي ومن إيده علشان يتحل ودي، والقضية حُجزت للحكم، ولا يمكن أشتغل مع محمد فؤاد تاني.

وأضاف تامر عبد المنعم، أن الفنان محمد فؤاد ليس له أي صفة في حياته سوى أنه مطرب، قائلًا: محمد فؤاد بالنسبة ليا مطرب ومغنواتي، وأنا مشخصاتي وعادل إمام مشخصاتي.

https://fb.watch/jv4XKE-7OK/

كما علق تامر عبد المنعم على تصريحاته على ظاهرة عمليات التجميل التي تخضع لها بعض الفنانات مؤخرًا، قائلًا: كل اللي عملوا عمليات تجميل بقوهم واحد وبعض الأجزاء في جسمهم واحدة، هو الدكتور والنحات واحد، ومش عارف إيه فكرة أن الواحد يغير من خلقته أو يفكر نفسه هيحارب الزمن أو أنه هيبقى حلو لما يعمل كده، مفيش أحلى من الطبيعي وجمال الروح، وجمال الروح ده بيطفح على الوش وبيخلي البني آدم يحبك أو ميحبكيش.

وأضاف: أنا مشوفتش زبيدة ثروت ولا نادية لطفي عاملين كده، مشوفتش دا إلا دلوقتي، وكلهم شبه بعض ليه يعملوا كده في روحهم.

أما عن علاقته بـ معتز مطر، فعلق تامر عبد المنعم قائلًا: مش هضيع من عمري دقيقة اتكلم فيها عن معتز مطر، ولو شوفته برا هضربه بالقفا بس يبقى معايا حد يصوره.

تامر عبد المنعم محمد فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

وزير الرياضة: رئيس الزمالك قضى مدته في السجن وندرس موقفه القانوني

تخفيض 70 % في سعر كيا سبورتاج الجديدة 2023 .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مسلسل ضرب نار الحلقة 3 .. ياسمين عبد العزيز ترفض الزواج من ماجد المصري

ابنته فوق راسي| تامر عبد المنعم : فريد الديب أوصاني بشيء وأنا قدّه

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3.. روبي تنقذ طفلة من عملية ختان الإناث

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3 .. زواج محمد رمضان وزينة وغضب الزوجات الثلاثة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 2.. اشتعال الصراع بين محمد رمضان وابنه

مسلسل ضرب نار الحلقة 2.. سقوط أموال مهربة وبداية قصة حب بين مهره والكوماندا

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2.. جريمة قتل في قرية تل شبورة وروبي تصاب بالصدمة

والدة مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى وتخرج المصلين بالقوة

حقيقة رحيل ديانج وتاو وسافيو عن الأهلي.. ومفاوضات موليكا

مصرع شخص وزوجته وحفيده في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

الضغط مستمر على بريطانيا.. الفاتيكان يعيد آثار البارثينون إلى اليونان| تفاصيل

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 26-3-2023

بعد انتهاء الشتاء .. أسباب تعطل تكييف سيارتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطانية تفقد القدرة على التبول لأكثر من عام .. والسبب خطير

لهذا السبب..استخدم زيت الزيتون مع الصيام بدلاً من أى نوع آخر

مشروب رمضاني.. كوب من قمر الدين يحميك من أمراض خطيرة

سيناريست من عائلة يهودية تحتفل برمضان: شهر النوايا الطيبة

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ