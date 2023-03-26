تامر عبدالمنعم: خلافاتي مع محمد فؤاد لم تنتهي ولو قابلت معتز مطر هضربه

تحدث الفنان تامر عبد المنعم، عن خلافاته مع الفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أن الأمر خرج من بين أيديهم ولا يمكن حله بشكل ودي، كما أنه من المستحيل أن يتعاون مع فؤاد مرة أخرى في أي عمل فني.

تامر عبد المنعم

وقال تامر عبد المنعم، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج VIP المذاع عبر شاشة قناة هي: خلافاتي مع محمد فؤاد منتهتش ولسة في قضايا لسة لم تنتهي، والحكم 28 سبتمبر وأعتقد في استئناف، ودي قضية مدني مفيش فيها حبس، ولكن فيها حق وأنا صاحب حق من وجهة نظري وهو صاحب حق من وجهة نظره.

وتابع تامر عبد المنعم: "إحنا اتقابلنا واتعشينا مع بعض ومتكلمناش في القضية خالص، وخلي القضية للمحامين، والموضوع خرج من إيدي ومن إيده علشان يتحل ودي، والقضية حُجزت للحكم، ولا يمكن أشتغل مع محمد فؤاد تاني.

وأضاف تامر عبد المنعم، أن الفنان محمد فؤاد ليس له أي صفة في حياته سوى أنه مطرب، قائلًا: محمد فؤاد بالنسبة ليا مطرب ومغنواتي، وأنا مشخصاتي وعادل إمام مشخصاتي.

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كما علق تامر عبد المنعم على تصريحاته على ظاهرة عمليات التجميل التي تخضع لها بعض الفنانات مؤخرًا، قائلًا: كل اللي عملوا عمليات تجميل بقوهم واحد وبعض الأجزاء في جسمهم واحدة، هو الدكتور والنحات واحد، ومش عارف إيه فكرة أن الواحد يغير من خلقته أو يفكر نفسه هيحارب الزمن أو أنه هيبقى حلو لما يعمل كده، مفيش أحلى من الطبيعي وجمال الروح، وجمال الروح ده بيطفح على الوش وبيخلي البني آدم يحبك أو ميحبكيش.

وأضاف: أنا مشوفتش زبيدة ثروت ولا نادية لطفي عاملين كده، مشوفتش دا إلا دلوقتي، وكلهم شبه بعض ليه يعملوا كده في روحهم.

أما عن علاقته بـ معتز مطر، فعلق تامر عبد المنعم قائلًا: مش هضيع من عمري دقيقة اتكلم فيها عن معتز مطر، ولو شوفته برا هضربه بالقفا بس يبقى معايا حد يصوره.