مصرع شخص وزوجته وحفيده في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

لقى شخص وزوجته وحفيده مصرعهم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي، وجرى نقل المتوفين الثلاثة إلى المستشفى قيد تصرف جهات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، هم السيد.ع.ع وزوجته وحفيده أحمد.م.ا، من قرية 64 الخاشعة.

من جانبه، نعى النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، ضحايا الحادث المأساوي ببالغ الحزن والأسى، مشيراً إلى أن الدفن عقب وصول الجثامين وانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، وقع هذا الحادث المأساوي كالصاعقة على أهالي قرية 64 الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ، عقب علمهم بهذا الخبر، مشيرين إلى دماثة أخلاق المتوفى وأسرته وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء ينعى المتوفين الثلاثة.