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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد مشروعات شباب الخريجين الزراعية بالخارجة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أحد المشروعات الزراعية المتميزة المُقام على مساحة 35 فدان على طريق "الخارجة - أسيوط"، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة. 

وأشاد المُحافظ بوفرة الإنتاج وتنوع المحاصيل التي يضمها المشروع والتي تشمل: (القمح - الشعير - الفول - التين الشوكي - النباتات الطبية والعطرية - التوت - الفلفل - الطماطم - البطاطا البيضاء). وأثنى على جهود التعاون مع مركز بحوث الصحراء لمعالجة ملوحة التربة، وإمداد المشروع بالمعدات الزراعية والدعم الفني اللازم.

كما تفقّد المحافظ مشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، مُوجهًا الوحدة المحلية بتوفير عمالة إضافية للمساعدة في جمع إنتاج الصوب، وشراء الإنتاج لطرحه بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ البيع المختلفة.

محافظ الوادى الجديد يواصل جولاته بالأسواق ومنافذ السلع بمدينة الخارجة ..صور

 

وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير حديقة أنور البارودي بالخارجة، والمُقامة على مساحة 700 متر مربع لتكون متنفسًا حضاريًا ومتنزهًا لأهالي المنطقة والحي، وتابع المحافظ انتهاء أعمال اللاند سكيب، مُوجهًا بإنهاء سور الحديقة ووضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لبدء تشغيلها والعمل بها. 

من ناحيةٍ أُخرى، تابع المحافظ الموقف التنفيذي بمجمع المصالح الحكومية المميكن، مُوجهًا بوضع تصور لأعمال الواجهات والجداريات، وإنهاء أعمال السور والميدان المقابل لمدخل المطار بما يتلاءم مع الهوية البصرية للمحافظة.

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