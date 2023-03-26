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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من عمرو السكندري إلى هند.. سلمى أبو ضيف تروج لمسلسل رسالة الإمام

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

روجت الفنانة سلمي أبو ضيف لمسلسل "رسالة الإمام" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

سلمي ابو ضيف

ونشرت سلمي أبو ضيف صورا من مسلسل "رسالة الإمام" وعلقت عليها كاتبه: "من عمرو إسكندرية إلى  هند .. هند الغالية كل تعازيّ .. ما يؤلمني يؤلمني .. وما يجعلك حزينًا يحزنني .. والدموع التي تنهمر على خديّ تترك بصمة مؤلمة في قلبي ..  يرحم الله خسارتك وتكون حياتك كلها لك.. عمرو".

أبطال رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضية ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

وشهدت فترة تواجد الإمام الشافعي تشتت مذهبي بين أتباع مدرسة الرأي وإمامها أبو حنيفة النعمان وأتباع مدرسة الحديث وإمامها مالك بن أنس مع ظهور تيارات فكرية أخرى كالصوفية والمعتزلة، حيث يلقي المسلسل الضوء على الصراعات السياسية والدينية التي شهدتها مصر في هذه الحقبة من الزمن.

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