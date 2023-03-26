حمدي الميرغني: مراتي مسيطرة جدا.. وأكل أمي أحلى بكتير

استضافت الإعلامية دعاء صلاح نجم الكوميديا حمدي الميرغني فى ثالث حلقات برنامج" The Nine Show " والذي عرض على قناة الشمس .

تحدث "حمدي الميرغني " عن زوجته الفنانه إسراء عبد الفتاح قائلا..إسراء كانت صحبتي وسفرية الكويت سبب حبي لها ، انا مقولتش ليها بحبك انا علي طول قولتلها حددي مع بابا ميعاد

ويتحدث الميرغني عن الأحداث التي حدثت في ليله العمر قائلا..إسراء قلبت الفرح خناقة وكانت بتطرد الناس اللي مش معروفة ليها.

وتابع الميرغني قائلا "افتقدت الهدوء بعد الزواج ودائما اكل والدتي احلا من أكل إسراء لانها مش بشكل يومي تدخل المطبخ



برنامج " The Nine Show " من تقديم الاعلاميه " دعاء صلاح" ويشاركها الاعلامى " احمد صلاح " يذاع يوميا فى رمضان فى تمام الساعه التاسعه مساء على قناة الشمس ، وهو برنامج فنى يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم ..نيللى كريم ، ريهام عبدالغفور، هاله صدقى ، ايتن عامر ، وفاء عامر ، محمود الليثى ، حمدى الميرغنى شيماء سيف وغيرهم .



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