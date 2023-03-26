زد 2003 يفوز على المقاولون العرب بهدفين في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي زد مواليد 2003 ، علي فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .



يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 ، وأحرز اهداف الفوز اليوم لفريق 2003 بنادي زد: حازم محمد محمد وعمر عبد الحميد.

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة الي الجهاز الفني واللاعبين.

ويقود فريق زد كلا من :

الجهاز الفني والإداري والطبي الفريق

مدير فني / ستيفن مودرات

مدرب / اسلام عمر النور

مدرب حراس / خالد سامى عبد الحميد

محلل أداء /ايهاب الدجوي

مدرب أحمال / بلال سيعد عبدالنور

طبيب الفريق دكتور/ مينا لطيف فتحى

اخصائي وتأهيل / عمران صلاح على

إداري / يحيى معوض كامل

مساعد ملاعب/ حسن عمران

