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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2003 يفوز على المقاولون العرب بهدفين في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق كرة القدم بنادي زد  مواليد 2003 ، علي فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .

يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 ، وأحرز اهداف الفوز اليوم لفريق 2003 بنادي زد: حازم محمد محمد وعمر عبد الحميد.

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة الي الجهاز الفني واللاعبين.

ويقود فريق زد كلا من :

الجهاز الفني والإداري والطبي الفريق 
مدير فني / ستيفن مودرات
مدرب / اسلام عمر النور
مدرب حراس / خالد سامى عبد الحميد
محلل أداء /ايهاب الدجوي
مدرب أحمال /  بلال سيعد عبدالنور 
طبيب الفريق دكتور/ مينا لطيف فتحى 
اخصائي وتأهيل / عمران صلاح على
إداري / يحيى معوض كامل
مساعد ملاعب/ حسن عمران
 

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