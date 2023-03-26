زد 2003 يفوز على المقاولون العرب بهدفين في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي زد مواليد 2003 ، علي فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .
يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 ، وأحرز اهداف الفوز اليوم لفريق 2003 بنادي زد: حازم محمد محمد وعمر عبد الحميد.
وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة الي الجهاز الفني واللاعبين.
ويقود فريق زد كلا من :
الجهاز الفني والإداري والطبي الفريق
مدير فني / ستيفن مودرات
مدرب / اسلام عمر النور
مدرب حراس / خالد سامى عبد الحميد
محلل أداء /ايهاب الدجوي
مدرب أحمال / بلال سيعد عبدالنور
طبيب الفريق دكتور/ مينا لطيف فتحى
اخصائي وتأهيل / عمران صلاح على
إداري / يحيى معوض كامل
مساعد ملاعب/ حسن عمران