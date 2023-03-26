من دون ميك اب.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك طبيعي دون ميك اب، وخطفت الأنظار بجمالها وتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.