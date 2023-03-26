روسيا تنفذ 71 هجومًا بمسيرات إيرانية في أوكرانيا منذ مطلع مارس

أعلنت الاستخبارات العسكرية البريطانية، أن روسيا نفذت 71 هجومًا على الأقل في أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية منذ مطلع مارس الماضي.

وحسب آخر تقرير لوزارة الدفاع البريطانية، جاءت هذه الهجمات بعد توقف دام أسبوعين في هجمات أحادية في أواخر فبراير 2023.

ومن المحتمل أن تكون روسيا قد بدأت في تلقي عمليات إعادة إمداد منتظمة لأعداد صغيرة من مسيرات شاهد الإيرانية لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.

ولفتت الاستخبارات إلى أنه من المحتمل أن تطلق روسيا صواريخ شاهد من محورين: من كراسنودار كراي الروسية في الشرق ومن بريانسك أوبلاست في الشمال الشرقي.

وهذا يتيح لروسيا المرونة في استهداف قطاع عريض من أوكرانيا وتقليل وقت الطيران إلى أهداف في شمال أوكرانيا. ومن المحتمل أيضًا أن تكون محاولة أخرى لتوسيع الدفاعات الجوية الأوكرانية.