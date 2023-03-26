يصنع لنفسه تاريخًا جديدًا| ناقدة فنية تشيد بأداء أحمد عيد في «عملة نادرة»

نشرت الناقدة ماجدة خير الله تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تشيد فيه بمسلسل عملة نادرة وأداء أحمد عيد.

وقالت ماجدة خيرالله عن عيد : رغم تاريخه الذي يقترب من عشرين سن في تقديم أدوار كوميدية راقية، ومختلفة عن السياق المتداول، إلا أنَّ أحمد عيد، استطاع أن يصنع لنفسه تاريخًا جديدًا مع مسلسل عمله نادرة، ليؤكّد أن الممثل صاحب الموهبة يستطيع أن يقدم مختلف الأدوار بنفس المقدرة ودرجة الكفاءة والإقناع، بدون افتعال ولا تخشين صوت ولا رفع حواجب ولا مبالغة في الأداء.

ماجدة خير الله

وأضافت ماجدة خير الله : يلعب شخصية قاتل أخيه، الذي يطمع في ورثه من أطيان وزوجة أيضًا، إنَّه صانع الصراع ومحرك الحدث، ويقف بشموخ بين مجموعة من كبار النجوم اعتادوا تقديم أدوار الشر بلا أي تنوع أو تجديد أو ابتكار.

أحمد عيد

وكان أحمد عيد كشف عن سبب غيابه عن الدراما وتفاصيل شخصيته فى مسلسل"عملة نادرة" الذى يخوض به المارثون الرمضانى 2023.

وقال أحمد عيد عبر برنامج the insider بالعربى:"بقالي 8 سنوات لم أعمل دراما، وآخر عمل لي كان مسلسل مع الزعيم عادل إمام صاحب السعادة، والصراحة أنا عملت مسلسل سعودي والرجوع ممكن يكون صدفة.

وعن سبب غيابه رد الفنان أحمد عيد، قائلا: الرجوع ممكن يكون قدراً أو صدفة وسبب الغياب ممكن يكون عدم توافر شغل مناسب ليا خلال الفترة الماضية، أو اني مش ممكن أعمل الشغل ده".

وعن شخصيته فى مسلسل عملة نادرة أوضح الفنان أحمد عيد :" شخصيتى فى المسلسل بتؤذينى لأنها شريرة لأبعد الحدود".

مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة " دراما صعيدية بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

ويشهد المسلسل عودة الفنان أحمد عيد للساحة الفنية مجددا بعد ابتعاده لسنوات، لأسباب مختلفة، وقرر عيد العودة من خلال مسلسل عملة نادرة وتحديدا أمام نيللى كريم التى يتعاون معها لأول مرة.