عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يصنع لنفسه تاريخًا جديدًا| ناقدة فنية تشيد بأداء أحمد عيد في «عملة نادرة»

أحمد عيد
أحمد عيد

نشرت الناقدة ماجدة خير الله تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تشيد فيه بمسلسل عملة نادرة وأداء أحمد عيد.

وقالت ماجدة خيرالله عن عيد : رغم تاريخه الذي يقترب من عشرين سن في تقديم أدوار كوميدية راقية، ومختلفة عن السياق المتداول، إلا أنَّ أحمد عيد، استطاع أن يصنع لنفسه تاريخًا جديدًا مع مسلسل عمله نادرة، ليؤكّد أن الممثل صاحب الموهبة يستطيع أن يقدم مختلف الأدوار بنفس المقدرة ودرجة الكفاءة والإقناع، بدون افتعال ولا تخشين صوت ولا رفع حواجب ولا مبالغة في الأداء.

ماجدة خير الله

وأضافت ماجدة خير الله : يلعب شخصية قاتل أخيه، الذي يطمع في ورثه من أطيان وزوجة أيضًا، إنَّه صانع الصراع ومحرك الحدث، ويقف بشموخ بين مجموعة من كبار النجوم اعتادوا تقديم أدوار الشر بلا أي تنوع أو تجديد أو ابتكار.

أحمد عيد

وكان أحمد عيد كشف عن سبب غيابه عن الدراما وتفاصيل شخصيته فى مسلسل"عملة نادرة" الذى يخوض به المارثون الرمضانى 2023.

وقال أحمد عيد عبر برنامج the insider بالعربى:"بقالي 8 سنوات لم أعمل دراما، وآخر عمل لي كان مسلسل مع الزعيم عادل إمام صاحب السعادة، والصراحة أنا عملت مسلسل سعودي والرجوع ممكن يكون صدفة.

وعن سبب غيابه رد الفنان أحمد عيد، قائلا: الرجوع ممكن يكون قدراً أو صدفة وسبب الغياب ممكن يكون عدم توافر شغل مناسب ليا خلال الفترة الماضية، أو اني مش ممكن أعمل الشغل ده".

وعن شخصيته فى مسلسل عملة نادرة أوضح الفنان أحمد عيد :" شخصيتى فى المسلسل بتؤذينى لأنها شريرة لأبعد الحدود".

أخطاء المسلسلات.. ارتداء المماليك أديداس فى"سره الباتع" ومنتج فى "رشيد" يفضحه

الثعبان والأغنية كلمة السر.. ملاحظات على برنامج رامز جلال

مسلسل عملة نادرة 

مسلسل "عملة نادرة " دراما صعيدية بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

ويشهد المسلسل عودة الفنان أحمد عيد للساحة الفنية مجددا بعد ابتعاده لسنوات، لأسباب مختلفة، وقرر عيد العودة من خلال مسلسل عملة نادرة وتحديدا أمام نيللى كريم التى يتعاون معها لأول مرة.

احمد عيد نيللي كريم عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الناقدة ماجدة خير الله ماجدة خيرالله ماجدة خير الله الفنان أحمد عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام قليلة

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

فتاة صعيدية: صوري الشخصية سرقت.. والمتهم شجعني على الهرب وإقامة علاقة بغير رضايا

لوني أبيض مش بتاعت تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

رخصت تاني.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

بعدما أخفته الصين.. اكتشاف الحيوان المتسبب في وباء كورونا

موضوعات متعلقة

نيللى كريم تنتهي من "عملة نادرة" بعد 7 أيام

المداح الحلقة 4|حمادة هلال ينجو من حادث وسلمى أبوضيف تتعرض لنزيف لمحاولة إجهاضها

ليل أم البنات الحلقة 3 .. خطة لتلفيق تهمة لـ سهير رمزى

رسالة الإمام الحلقة 3|استقبال حافل للإمام الشافعي في مصر ويحرج ابن أمير المؤمنين

الثعبان والأغنية كلمة السر.. ملاحظات على برنامج رامز جلال

مي فاروق تشارك في حلقة اليوم من مسلسل ضرب نار.. تفاصيل

لأول مرة.. هشام الجخ يرد على انتقاده في سره الباتع

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

ترشيحاتنا

مباراة الحسم.. المنتخب الأولمبي يواجه زامبيا اليوم في إياب تصفيات أمم إفريقيا

تحرك عاجل من إدارة بايدن بعد وفيات إعصار ميسيسيبي

مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر مركز الإصلاح والتأهيل في هذا الموعد

المأذنة المائلة بالجامع العتيق الأشهر والأقدم بالأقصر| اعرف حكايتها

أول تعليق من مدرب المغرب بعد الفوز التاريخي على البرازيل

في ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للعمال العرب|برلماني: مقاربة القضايا النقابية يخدم مصلحة الأمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه العلامات تدل على ارتفاع السكري بعد الإفطار

بعد أن شجّعت بها وجربتها بلوجر شهيرة مرتين|اعرفي سعر الولادة الطبيعية في الماء

يحكي مواقف مُخزية|عامل دليفري لـ أصحاب المطاعم: «بلاش تعاملونا إننا جايين من الشارع»

صور مسربة لأنجلينا جولي مع ملياردير أمريكي.. هل هو حبيبها الجديد؟

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ