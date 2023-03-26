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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب المغرب بعد الفوز التاريخي على البرازيل

وليد الركراكي
وليد الركراكي

علق وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على تحقيق أسود الأطلس فوزا تاريخيا على البرازيل، بهدفين مقابل هدف في المبارة الودية التي أقيمت على ملعب "طنجة" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.


وقال الركراكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "المنتخب" المغربية:" في البداية أشكر الجماهير المغربية على مساندتها والتي تلقينا منها كل الدعم في لقاء اليوم".


أضاف؛"بقدر ما أعجبني الشوط الأول الذي سيطرنا فيه على الكرة، أعجبني أيضا الشوط الثاني الذي دافعنا فيه بشكل جيد،أنا سعيد بهذا الانتصار الذي جاء ليكمل مسلسل النتائج الإيجابية في كأس العالم 2022 من أجل مواصلة إسعاد الجماهير المغربية".


أضاف:" سفيان أمرابط دخل المباراة وهو مريض، كما عانى أشرف حكيمي من إصابة خلال الأيام الماضية ورغم ذلك خاض المباراة ونفس الشيء للاعب أوناحي، المجموعة بأكملها ظهرت بشكل جيد، وإستماثت في الدفاع من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل".


واصل" لقد كانت ليلة رائعة وكان لابد من مواصلة تحقيق الانتصارات فيها ، لكي نواصل على ذات النسق الذي ظهرنا به في الفترة الماضية، يجب أن نواصل العمل ونحقق المزيد من الأمور التي تخدم الكرة المغربية مستقبلا".


ويعد انتصار المغرب هو أول فوز لمنتخب عربي على البرازيل في تاريخ كرة القدم.

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