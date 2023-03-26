إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم موتوسيكلين بشارع الجمهورية دائرة مركز ههيا وتم نقل المصابين الي مستشفي ههيا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال كلا من "صبري ا ا" 23 سنة مقيم ههيا مصابا بسحجات وكدمات بالجسم و"عبد الرحمن ع ا" 20 سنة مقيم الشوايكة مصابا بسحجات وكدمات بالجسم و"محمد ا ع" 20 سنة مقيم الشوايكة مصابا بسحجات وكدمات بالجسم و"محمد خ ا" 20 سنة مقيم ههيا مصابا بكدمة بالكتف الأيسر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بشارع الجمهورية دائرة مركز ههيا وتم نقل المصابين الي مستشفي ههيا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.