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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ويزو تستعرض جمالها بلوك مختلف على إنستجرام| شاهد

ويزو
ويزو

نشرت الفنانة ويزو، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وتألقت ويزو، مرتديه فستانا طويلا باللون الأزرق ذا تصميم بسيط ومميزا ليكشف عن جمالها واناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ويزو، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ويزو، أن تترك شعرها الأحمر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ويزو 

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