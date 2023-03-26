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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسوأ قادم في أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يصدم زيلينسكي ويستعد للتفاوض مع روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يجلس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، علي طاولة المفاوضات مع روسيا.

وقال سوسكين، إن "دول أوروبا متعبة للغاية ، ويعتقد الكثير منها أن أوكرانيا يجب أن تسعى إلى نوع من مسار التفاوض مع روسيا".

وأوضح أن “دول الاتحاد الأوروبي تواجه مشاكل خطيرة بسبب ما يحدث في أوكرانيا ولهذا السبب قد تعيد النظر أيضًا في نهجها لدعم نظام كييف”.

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الأسوأ قادم في أوكرانيا

وأضاف سوسكين: "الوضع في أوكرانيا صعب. وقد يصبح أسوأ في الأشهر المقبلة. لن يتحسن".

ولفت الانتباه إلى العواقب الاقتصادية الوخيمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.

وقال إنه “العواقب الاقتصادية الوخيمة مرهقة للغاية بالنسبة للبلدان الأوروبية، ولا يرغب الكثيرون في تطبيق المزيد من الإجراءات التقييدية”.

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