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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة حلقة 4 .. عبير صبري تعرض الزواج سرا على هاني عادل

عبير صبري
عبير صبري

أذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة ، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ، ويعرض على عدد من القنوات الفضائية . 

وجاءت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة مليئة بالأحداث، حيث حاولت طليقة زوج جميلة “ عبير صبري ” من العودة إليه مرة أخري ، وعرضت عليه الزواج سرا . 

فيما قامت زوجة صديق والد جميلة “ عبير منير ” من فضح العلاقه بين زوجها ووالدة جميلة “ سوسن بدر ” بعدما سجلت لهما الرسائل المتبادلة بينهم عبر تطبيق واتساب ، والفيديو كول الذي حدث بيهم وقامت بجمعهما علي فلاشه وارسلتها الي جميلة . 

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مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانه ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للانتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين ابرزهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وايمن القيسوني وكريم قاسم .

جميلة ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج عبير صبري إيمن سلامة المؤلف أيمن سلامة مسلسل جميلة

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