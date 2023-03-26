حسن شاكوش: كل الصحفيين وأعضاء النقابة على راسي.. فيديو

أكد مغني المهرجانات حسن شاكوش، أنّه لم يخطئ في حق كل الصحفيين: «بالنسبة للصحفيين وأعضاء النقابة لهم كل التقدير وعلى راسي، لكن بعض الشباب كل واحد منهم معاه تليفون ومايك ويصور مع أي حد ويقول أنا أنتمي إلى الجريدة الفولانية، عندما تحدثت عن الأخبار الحرام كنت أقصد منتحلي الصفة، وعمري ما عملت حاجة حرام، لعبت في أكبر أندية مصر، وأسهل طريق قدامي كنت إني أشرب مخدرات أو حشيش، لكن عمري في حياتي ما عملتها».

وأضاف حسن شاكوش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»: «أعترف بأنني فعلت أشياء كثيرة خاطئة مثل عبارة وأشرب خمور وحشيش، مكنتش متوجه، لكن بعض الأشخاص ينتحلون صفة صحفيين وينشرون أخبارا كاذبة».

الصحفيين

وتابع حسن شاكوش، أن «مليش دعوة بالصحفيين، لكن بتكلم على الناس اللي عاملين صحفيين من غير ما يكون لهم شغلة أو مشغلة وبيعملوا قنوات ويرفعوا شغلهم عليها عشان المشاهدات».