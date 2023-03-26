مفيش لاعب أساسي.. تشكيل بيراميدز أمام إنبي في كأس الرابطة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار مواجهات كأس الرابطة.

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء اليوم بملعب الدفاع في دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمود العربي أوكا - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمد سامي - محمود جمال - عبد الرحمن جودة