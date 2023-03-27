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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية: إنكار الغيب خلل في الإيمان.. والمعرفة لم تكن تصلنا لولا الوحي

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

حل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ضيفا علي الإعلامي حمدى رزق ببرنامج "كل يوم فتوى" والمذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

شوقي علام: موائد الرحمن تصرف مصري نابع من حب الخير
 


قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن موائد الرحمن تصرف مصري نابع من الإيمان بالله عز وجل، وحب الخير.

مفتي الجمهورية يكشف حكم قراءة الحائض للقرآن.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم مس الحائض للمصحف، مضيفا: “ الأَوْلى العمل بما عليه جمهور الفقهاء من حرمة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء؛ لِمَا في ذلك من تقديسٍ للقرآن الكريم، وخروجًا من الخلاف”.
مفتي الجمهورية: إنكار الغيب خلل في الإيمان.. فيديو
 


قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن  الإسلام يشكل منظومةً متكاملةً بين العلم والإيمان، تبدأ من دلالة هذا الكون على وجود الله تعالى، وأنه لم يخلق الناس عبثًا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الوحي الذي يطبقون به مراده من الخلق.

هل الميت يشعر بمن يزوره؟ مفتي الجمهورية يوضح

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن  النصوص ثابتة بأن الميت يشعر بمن يزوره عند القبر.

شوقي علام: المعرفة لم تكن لتصل للإنسان إلا عن طريق الوحي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الوحي هو الأساس الذى نرتكن له في العلم  والمعرفة
 

قراءة القران الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية قناة صدي البلد جمهور الفقهاء موائد الرحمن

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مفتي الجمهورية: إنكار الغيب خلل في الإيمان.. والمعرفة لم تكن تصلنا لولا الوحي

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