الحديدي والجبة وعبدالنبي يؤمون آلاف المصلين بالجامع الأزهر في صلاة التراويح

أم آلاف المصلين في صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الخامسة من رمضان بالجامع الأزهر ، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري ، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، والذي تلى من بداية الجزء الخامس من سورة النساء بقراءة الدوري عن الإمام الكسائي، والشيخ الدكتور محمد الجبة والشيخ الدكتور عماد عبد النبي، بقراءة السوسي عن أبي عمرو.

وفي هذه السطور نرصد كل ما تريد معرفته عن قراءة اليوم:

الدوري عن الإمام الكسائي:

الإمام الدوري عن الإمام الكسائي

هو حفص بن عمر بن عبد العزيز المقرئ الضرير، إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه، ثقة ثبت كبير ضابط، أول من جمع القراءات، إذ قرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ.

روى عن الإمامين أبي عمرو والكسائي.

توفي: في شوال سنة ست وأربعين مائتين.

أبرز أصول قراءته:

- قرأ بضم الهاء والميم إذا وردتا بعد كسر أو ياء ساكنة، وبعد الميم ساكن، فإذا وقف كسر الهاء، نحو: (عَلَيْهِمُ الْقِتالُ)، (بِهِمُ الْأَسْبابُ)

- قرأ بتوسط المد المنفصل والمتصل.

- يميل الألفات من ذوات الياء والألفات المرسومة ياء في المصاحف نحو (الهدى – التقوى).

- قرأ بإمالة هاء التأنيث في الوقف إذا وقع قبلها أحد حروف (فجثت زينب لذود شمس) نحو: ثَلاثَةِ، رَحْمَةٌ، بَلْدَةً، وإن وقع قبلها أحد حروف (أكهر) وكان قبل أحد هذه الحروف كسرة أو ياء ساكنة أمالها نحو: الْمَلائِكَةِ، مِائَةَ، وَجْهَهُ، وإلا فتحها نحو: امْرَأَتُ، سَفاهَةٍ، حَسْرَةً: وإن وقع قبل الهاء أحد حروف: (حق ضغاط عص خظ) لم يملها، هذا هو المذهب الراجح عنه، وروي عنه إمالة الهاء بعد جميع الحروف سوى الألف.



الإمام السوسي:

هو صالح بن زياد، مقرئ ضابط محرر ثقة، أخذ قراءة أبي عمرو عرضًا وسماعًا عن أبي محمد اليزيدي.

مات أول سنة إحدى وستين ومائتين.

أبرز أصول قراءته:

- يمد المتصل : 4 حركات، والمنفصل :حركتان.

- ميم الجمع : يكسر ميم الجمع وصلاً إذا وقع بعدها ساكن وكان قبلها هاء مسبوقة بكسر أو ياء مثل (قلوبهِمِ العجل )

- وله الإدغام الكبير: وهو إدغام حرفين متحركين التقيا خطاً سواء كان الحرفان في كلمة أو في كلمتين.

- أبدل السوسي كل همز ساكن، وله بعض الاستثناءات.

- روى الدوري تسهيل الهمزة الثانية من كل همزتي قطع تلاصقتا في كلمة واحدة مع إدخال ألف الفصل بينهما، ولكن اختلف عنه في الإدخال إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة فله الإدخال وعدمه.

- أسقط الدوري الهمزة الأولى من كل همزتي قطع متفقتين في الحركة من كلمتين.

- في حالة التقاء همزتين من كلمتين مختلفتين في الحركة، إذا تقدمت الهمزة المضمومة على المفتوحة تبدل الهمزة الثانية واوًا مفتوحة.

وإذا تقدم الهمزة المكسورة على المفتوحة تبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة.

وإذا تقدم المفتوحة على المضمومة والمكسورة تسهل الثانية.

وإذا تقدمت الهمزة المضمومة على المكسورة تبدل الثانية واو مكسورة أو تسهل.



وأنهى الجامع استعداداته لاستقبال المصلين بالطاقة الاستيعابية الكاملة في أروقته العريقة وصحنه الواسع، وتعود معه أجواء شهر رمضان وروحانياته وبركاته، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر ببثها مباشرة عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

وصرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأنَّ أنشطة وفعاليات الجامع ضمن خطته العلمية والدعوية تتضمن خلال الشهر المبارك: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بجزء كامل بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين بإجمالي 120 ألف وجبة خلال الشهر).

وتبدأ المقارئ بالجامع الأزهر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بقراءة الإمام حفص والقراءات العشر، بواقع (10) مقارئ يوميًّا، تستهدف الرجال والنساء، وتكون مباشرة وأونلاين، ويقوم عليها المحفظون المعتمدون بالرواق الأزهري.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن الجامع ينظم «ملتقى الظهر» بإجمالي (52) درسًا تتنوع بين دروس خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، حيث يقوم بـ«ملتقى الرجل» (26) واعظًا بمعرفة الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني وبمشاركة باحثي الجامع الأزهر، أما «ملتقى المرأة» فيقوم به (26) واعظةً بمعرفة الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني لشؤون الواعظات، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وبمشاركة باحثات الجامع الأزهر أساتذة الجامعة، بواقع درس للرجال ودرس للنساء يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.

أما «ملتقى العصر» فينظمه الجامع بإجمالي (26) ملتقى، يقوم به (26) محاضرًا، بمعرفة لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ونخبة من أساتذة الجامعة، و(26) محاضرًا، بمعرفة لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، تناقش جميعها أبرز القضايا المعاصرة، لرفع الوعي الديني والفكري لدى رواد الجامع.

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي ينظمه الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهرغ الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح» ويحاضر فيه بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف، كما ينظم الجامع أداء صلاة التراويح بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا.

كما أعد الجامع الأزهر جدولًا للسادة المرشحين لإمامة صلاة التهجد وعددهم (12) قارئًا، يؤدون صلاة التهجد بالقراءات، بواقع (8) ركعات يوميًّا من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

ويشهد الجامع خلال شهر رمضان المبارك 6 احتفالات كبرى، تتمثل في: الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، ومرور 1083 عامًا على إنشائه، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الاحتفال بذكرى غزوة بدر، الاحتفال بذكرى فتح مكة، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك. كما يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا للطلاب الوافدين يوميًّا من 105 ألف وجبة على مدار الشهر، وبواقع 4000 وجبة يوميًّا للطلاب الوافدين، مع قابليتها للزيادة خلال الشهر، وسيكون الحجز عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كما هو متبع كل عام.