قنصل إسرائيل في نيويورك يتقدم باستقالته

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن قنصل إسرائيل في نيويورك أساف زامير أعلن تقديم استقالته اليوم بعد إقالة وزير الدفاع.

وتأتي ذلك القرار بعدما قرر نتنياهو إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بسبب اعتراض الأخير على الإصلاحات القضائية.

ومن جانبه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف جالانت اليوم الأحد بعد نبأ إقالته، أن أمن تل أبيب كان دائما وسيبقى دائما "مهمة حياتي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جلانت" علق على مشروع التعديلات القضائية محذرا من تداعياته على الكيان، كما دعا إلى وقف الاحتجاجات ضد خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعديل النظام القضائي.