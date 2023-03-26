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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش فارق معاهم الخسارة.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على اللاعبين

صدى البلد

قال هشام يكن، نجم الزمالك السابق، إن إدارة النادي الأبيض، ارتكبت خطأ كبيرا بالتفريط في العديد من اللاعبين المميزين، وكانوا من القوام الرئيسي للفريق في البطولات.

وأضاف يكن، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "هناك بعض اللاعبين يكونون في أنديتهم جيدين، وعندما ينتقلون إلى الزمالك، لا يقدمون نفس المستوى؛ لافتقادهم الشخصية المطلوبة، وأجواء المنافسة على البطولات".

نجم الزمالك السابق يفتح النار على اللاعبين 

وأضاف: "جميع اللاعبين لم يُعد يفرق معهم الخسارة، هناك لاعبين كان أقصى طموحهم، اللعب في الزمالك، مع أنه كان المفروض أن انضمامهم للفريق الأبيض، يكون بداية المشوار واللعب في المنتخب المصري".

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