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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن: مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يطمئن جميع الأطراف.. وقدمنا أسماء المشاركين بالحوار الوطني

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، نائب رئيس الحزب، أهمية قرار مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تعقد بعد شهر يناير 2024، وهو الموعد المقرر فيه انتهاء الإشراف القضائي على العملية الانتخابية والاستحقاقات الدستورية.

وأضاف "الخولي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استرمرا الإشراف القضائي على الانتخابات، يعطي نوع من الأريحية لدى جميع أطراف العملية السياسية، مشيرًا إلى أنه وضع طبيعي حتى لو طلب البعض استمرار الإشراف القضائي، فيجب أن نحترم تلك المطالب.

ونوه نائب رئيس حزب مستقبل وطن بأن الانتخابات في مصر تتمتع بنزاهة، وقد ولى عهد التزوير وما شابهه، مؤكدًا تأييده لقرار مجلس أمناء الحوار الوطني.

وحول موعد بدء الحوار الوطني، والذي اقترحه مجلس الأمناء في 3 مايو المقبل، أكد أن الجميع في انتظار الانطلاقة لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تعول هذا الحوار، مشيرًا إلى أن مستقبل وطن مشارك في الحوار الوطني وقدم أسماءه إلى مجلس الأمناء.

وأعلن، منذ قليل، مجلس أمناء الحوار الوطني عن تقدمه لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات حتى 17 يناير 2024، كما اقتراح تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد، كما أكد على مواصلة استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي والتأكيد على ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.

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