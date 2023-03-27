ركز مع العبادات في رمضان.. كيفية الاختفاء من على واتساب

يفضل الكثيرون من الأشخاص أثناء شهر رمضان الكريم الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي ومنها بينها تطبيق واتساب WhatsApp والذي يعد واحدا من مسببات الإزعاج، حيث يرى البعض أن الابتعاد عن واتساب فرصة يمكن اغتنامها في التركيز مع العبادات وشعائر الشهر الفضيل.

وبحسب صحيفة The Indian Express فإنه يمكن للمستخدمين الاختفاء من على تطبيق واتساب WhatsApp لتجنب المحادثات أو الرسائل غير المرغوب فيها والتي تستغرق وقتا طويلا ، وذلك من خلال الخطوات الآتية :

إخفاء آخر ظهور وحالة الاتصال على واتساب



ويعد إخفاء آخر ظهور لك على واتساب واحد من أفضل الطرق للابتعاد عن إزعاج واتساب، حيث يمكن إخفاء آخر ظهور تمت رؤيته لك من الإعدادات ثم الخصوصية ثم آخر ظهور من على واتساب، كما يتيح لك واتساب أيضًا إيقاف تشغيل حالة الاتصال الخاصة بك.

قم بإيقاف تشغيل "read receipts" أو إيصالات القراءة



ويمكن أيضا إيقاف تشغيل "read receipts" أو إيصالات القراءة وإيصالات التسليم في كل رسالة للرد على الرسائل في الوقت الذي يناسبك دون الشعور بالضغوط من قبل الآخرين، وهو أمر يفيد كثيرا للتخلص من إزعاج واتساب، ويضفي مزيدا من الخصوصية.

ويمكن إيقاف تشغيل إيصالات القراءة من الإعدادات ثم الخصوصية ، ثم إيقاف تشغيل إيصالات القراءة.

إخفاء صورة الملف الشخصي



وتفيد عملية إخفاء صورة الملف الشخصي الخاص بك على واتساب من التخلص التدريجي لإزعاج واتساب، ويمكن القيام بذلك عبر الإعدادات ثم الخصوصية ثم صورة الملف الشخصي ثم لا أحد.