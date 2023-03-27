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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع في إسرائيل.. بن جفير يهدد بإنزال أنصار اليمين المتطرف إلى الشوارع|تفاصيل

إيتمار بن جفير
إيتمار بن جفير

أفادت مصادر صحفية، الاثنين، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، هدد المتظاهرين بإنزال أنصار اليمين المتطرف للشوارع.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، في وقت سابق، تعليقا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت: "الآن بدأ الإصلاح".

وتزداد الأوضاع في الاحتلال الإسرائيلي توترا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه بسبب معارضته لقانون الإصلاحات القضائية.

ونتيجة للقرار خرج الآلاف من المتظاهرين للاحتجاج على قرار نتنياهو والمطالبة بإلغاء قانون الاصلاحات القضائية، وسط حالة من الانفلات الأمني بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية فشل السيطرة الأمنية في العديد من المناطق.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن متظاهرين اخترقوا حواجز الشرطة ويتجهون نحو منزل نتنياهو في القدس في حادث غير مسبوق.

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