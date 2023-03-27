الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع فوم بالخانكة

شب حريق بمصنع الفوم بأرض جمعية النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى على الفور الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية ابو النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين أنه داخل مصنع للفوم بمنطقة ابوزعبل بالخانكة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد المناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.