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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يحشد أنصاره في أول تجمع لتأييد حملته الرئاسية لانتخابات 2024

ترامب
ترامب

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول تجمع انتخابي له في واكو، تكساس؛ لحشدهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مستخدما عبارات مروعة، منتقدا منافسه الجمهوري البارز رون ديسانتيس والمدعين العامين الذين يطاردونه بتحقيقات جنائية في شبهه قضية ما يسمى إعلاميا بـ "برنامج الرعب الروسي".

 

ويتحدث ترامب إلى عدة آلاف من مؤيديه المتعصبين، وسط لافتات تأييد وامضة، ليسرد معظم خطابه الذي استمر قرابة ساعتين في مهاجمة التحقيقات المتعددة التي عرضته لخطر قانوني بدوافع سياسية.

 

ودون تقديم أدلة، اتهم المرشح الرئيسي لترشيح الحزب الجمهوري إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بتدبير ملاحقته الجنائية لتقويض محاولته الترشح للبيت الأبيض.

 

وقال ترامب: “إن استخدام نظام بايدن لإنفاذ القانون كسلاح ضد خصومه السياسيين هو شيء مباشر من برنامج الرعب الروسي الستاليني' مضيفا 'منذ البداية كانت المطاردة والتحقيقات زائفة تلو الأخرى”.

 

ويخضع ترامب للتحقيق من قبل المدعين العامين في مانهاتن بسبب انتهاكات تمويل الحملة الانتخابية بسبب دفعه المزعوم لأموال الصمت لممثلة أفلام الكبار قبل انتخابات عام 2016.

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وسط تحقيقات مانهاتن.. ترامب ينظم أول تجمع انتخابي في تكساس

ويحقق مستشار خاص عينته وزارة العدل في مزاعم أنه خزن وثائق سرية للغاية ودبر مؤامرة تسعى لإلغاء انتخابات 2020. هناك جهد مواز من قبل المدعين العامين في جورجيا يدرس أيضًا أفعاله لعام 2020.

وعقد ترامب حشده في واكو حيث احتفلت المدينة بالذكرى الثلاثين لغارة قام بها عملاء اتحاديون على طائفة داودز الدينية هناك والتي أسفرت عن مقتل 86 شخصًا ، بما في ذلك أربعة من ضباط إنفاذ القانون. 

ويرى العديد من المتطرفين اليمينيين الغارة على أنها لحظة حاسمة لتجاوز الحكومة ، ورأى النقاد توقيت التجمع بمثابة إشارة إلى أنصار ترامب من اليمين المتطرف.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب إنه تم اختيار واكو لما وصفه الرئيس السابق بأنه أول تجمع كبير له في السباق الرئاسي 2024 لأنه يقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديه البنية التحتية لاستضافة حدث كبير.

ولا يواجه ترامب خطرًا قانونيًا فحسب.

وتواجه جهوده لكسب ترشيح الحزب الجمهوري تحديًا محتملاً من DeSantis ، حاكم فلوريدا ، وسط مؤشرات على تراجع دعمه ، على الأقل في أماكن مثل نيو هامبشاير ، ساحة معركة أولية مبكرة.

وقال ترامب عن DeSantis: 'أنا لست معجبًا كبيرًا'. لقد حققت فلوريدا نجاحًا هائلاً لسنوات عديدة ، قبل أن يصبح هذا الرجل حاكمًا بوقت طويل.

ويسعى الرئيس السابق لتحويل قضية الأموال الصامتة في نيويورك لصالحه من خلال جمع الأموال منها واستخدامها لحشد المؤيدين. وقال يوم الجمعة إن البلاد تواجه 'موتاً ودماراً' محتملاً إذا اتهم بارتكاب جريمة.

تصاعد خطاب ترامب صدّ البعض على الأقل داخل حزبه.

وقال رون بونجيان ، الخبير الاستراتيجي الجمهوري في واشنطن: 'ترامب يسير على سلك عالٍ دون شبكة ، ويبلغ بأنه ليس لديه ما يخسره ، وهو مستعد للمخاطرة بنتائج خطيرة لحشد الدعم'.

واستجاب عدد قليل من المؤيدين لدعواته للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على لائحة اتهامه المحتملة في قضية مانهاتن ، ولم يكرر ترامب أي دعوة من هذا القبيل يوم السبت.

تحدث ترامب عن 'قوى شيطانية' تحاول هدم البلاد ، والتي قال إنها معرضة لخطر الوقوع في 'هاوية الخارجة عن القانون' ما لم يتم التصويت عليه للعودة إلى البيت الأبيض. 

ووصف ترامب الولايات المتحدة على أنها دولة فاشلة كان اقتصادها في حالة انهيار - وهو وصف يتعارض مع معدل البطالة المنخفض القياسي في البلاد.

وجد ترامب أيضًا وقتًا لرعاية المظالم القديمة والعودة إلى المزاعم المتطرفة والشتائم التي كانت السمة المميزة لرئاسته.

كرر ترامب عدة مرات الادعاء الكاذب بأن خسارته في الانتخابات عام 2020 كانت بسبب تزوير منهجي من قبل الديمقراطيين. 

ووصف بعض المسؤولين الأمريكيين وكبار السياسيين الأمريكيين - بمن فيهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل - بأنهم يمثلون تهديدًا أكبر لأمريكا من الصين أو روسيا وادعى أنهم يقاتلون الماركسيين والشيوعيين.

وقال ترامب 'إما أن الدولة العميقة تدمر أمريكا أو ندمر الدولة العميقة'.

متحدثًا قبل خطاب ترامب، قال مات شومبورغ، 45 عامًا، إنه يعتقد أن التجمع كان وسيلة لتنشيط مؤيديه لسباق 2024.

قال شومبورغ، الذي يعمل في مجال التأمين وهو من هيوستن ، 'نحن منقسمون للغاية كدولة وقد فعل ترامب الكثير من الأشياء الجيدة للاقتصاد والحدود - نود فقط أن تكون له قيادته مرة أخرى'.

في حين أعرب بعض النقاد عن مخاوفهم بشأن أعمال العنف المحتملة ، كان الجو احتفاليًا ولم ترد تقارير عن حدوث مشاكل ، على الرغم من أن بعض المتظاهرين عانوا من الحر. 

تم استدعاء المسعفين لمساعدة امرأة فقدت الوعي بالقرب من قلم الوسائط.

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