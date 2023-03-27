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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في حقل لقصب السكر.. تحطم مروحية أمريكية ومقتل جنديان في ولاية لويزيانا

مروحية أمريكية -
مروحية أمريكية - أرشيفية

لقي جنديان في الولايات المتحدة الأمريكية حتفهم بسبب بتحطم مروحيتهما في حقل لقصب السكر في مدينة باتون روج، بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت مصادر صحفية أمريكية، إن مروحية من طراز "روبنسون أر- 44" انطلقت في الساعة الثانية صباحا للمساعدة في مطاردة اشخاص خارجين عن القانون ولكنها لم تعد قاعدتها.

وأفادت المصادر أنه تم ملاحظة اختفاء الطائرة وعدم عودتها لعدة ساعات، مما استدعي انطلاق عمليات البحث عنها.

وقد عثر على حطام الطائرة المرحوية في تمام الساعة الـ 11 صباحا، ولم تكشف السلطات في ولاية لويزيانا عن أسماء الضباط المفوقودين.

ومن جابنه، قال رئيس البلدية، شارون ويستون بروم، عبر "تويتر": "بالنيابة عن مدينة باتون روج، أتقدم بأحر التعازي لأسر وزملاء ضباط إدارة شرطة باتون روج الذي فقدوا حياتهم بشكل مأساوي".

كما قال "المجلس الوطني لسلامة النقل"، إنه يحقّق في الحادث.

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