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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد فؤاد: بيان الحوار الوطنى ينعكس بأثره على كل القوى السياسية فى مصر

خالد فؤاد
خالد فؤاد

أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، إن بيان الحوار الوطنى ينعكس بأثره على كل القوى السياسية فى مصر والذى جاء متوجا بدعوة الرئيس لإجراء الحوار الوطنى بإفطار الأسرة المصرية منذ عام.
 

 

وأوضح خالد فؤاد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء قرر عقد الجلسات يوم 3 مايو 2023 وهى دعوة جاءت فى محلها وتوقيت مناسب وفتحت الباب أمام جميع القوى السياسية والراغبين فى المشاركة فى الحوار الوطنى.

 

واضاف خالد فؤاد، أن الاقتراح الذى تقدم به مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات إلى ما بعد يناير 2024 وتعديل الإشراف القضائى وتدشين مبدأ نزاهة الإنتخايات وأن يكون قاض على كل صندوق مما يوضح أن الإنتخابات ستكون خالية من أى شوائب مما يعمل على بناء جمهورية جديدة يعلى فيها شأن العدالة.

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