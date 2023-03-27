عرض فيلم"مملكة الحسين"بمركز الثقافة السينمائية.. تعرف على الموعد

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني أمسية سينمائية الأربعاء القادم الموافق ٢٩ مارس تتضمن عرض فيلم "مملكة الحسين" للمخرج أيمن صفوت الذي يتناول العادات والمظاهر المرتبطة بحي الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين والذي يعتبر واحداً من أعرق المساجد والآثار الإسلامية بالقاهرة .

يأتي ذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الخاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، تشرف علي الفعاليات الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.





تقام الأمسية الأربعاء ٢٩ مارس في تمام الساعة الثامنة مساءاً بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف وسط البلد.

جدير بالذكر أن جميع فعاليات المركز القومي للسينما تقام بالمجان للجمهور العام من محبي السينما.