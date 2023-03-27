حاتم النجيب: لدينا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة في ظل الأزمة العالمية 

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على إتاحة المنتج الزراعي للمواطن المصري وضخ كميات كبيرة بمنافذ البيع بشكل مستمر، حيث يكون هناك زيادة تنافسية مما ينعكس على الأسعار وانخفاضها تدريجيا وانضباطها.

وأوضح حاتم النجيب خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز"، انه لا يوجد هناك منتج غائب عن السوق المصري أو ندرة فى منتج، مضيفا ان فى ظل الأزمة العالمية لدينا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض عن السوق المحلى.

وأضاف حاتم النجيب، ان من يرى تاجر يغالى فى الأسعار فعليه أن يلجأ للمنافذ الثابتة والمتحركة التي توفرها الدولة سواء في معارض أهلا رمضان، وزارة التموين، كلنا واحد، والخدمة الوطنية، وما يهمنا المواطن المصري الفقير ومحدودى الدخل فى شهر رمضان الكريم وطوال العام.





