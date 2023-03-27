الصحة عن أضرار السجائر الإلكترونية: تحتوي على سموم ومواد مسببة للسرطان

في إطار منشوراتها التوعوية ، نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً لرد علي بعض الشائعات والمعلومات المغلوطة عن السجائر الإلكترونية ومدي أضرارها التي تسببها للمدخن .

وردت وزارة الصحة والسكان ، علي سؤال نصه « هل السجائر الإلكترونية ليست مضرة بنفس قدر السجائر التقليدية؟ »

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك شائعة تفيد أن السجائر الإلكترونية ليست مضرة بنفس أضرار السجائر الإلكترونية ، وهذا غير صحيح علي الإطلاق ، حيث أن أضرارها جسيمة للغاية .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن السجائر الإلكترونية تسبب أضرارا جسيمة علي الجهاز الهضمي والنفسي بالإضافة الي تسببها في أمراض القلب والأوعية الدموية .

الصحة : السجائر الإلكترونية تحتوي علي نسبة هائلة من السموم

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي أن السجائر الإلكترونية تحتوي علي نسبة هائلة من النيكوتين والمواد الضارة والسموم التي تؤدي الي الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات .

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