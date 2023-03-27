ليلا.. محافظ الشرقية يُفاجئ مدينة ههيا ويُتابع إنشاء نفق أسفل السكة الحديد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة ههيا للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المدينة وبدأت جولة المحافظ ليلا بمتابعة الأعمال النهائية بنفق مشاه أسفل السكة الحديد والمُقام بتكلفة 10 ملايين جنيه استعداداً لدخوله الخدمة الفعلية حيث يمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تفادي حوادث القطارات للحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال المحافظ إن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة ههيا تفقد منطقة السوق بعد أن تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتكلفة 3 مليون جنيه لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة وكذلك تفقد عددا من شوارع المدينة لمتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق والمحال التجارية والتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والالتزام بالبيع طبقا لقائمة الأسعار الإسترشادية ، مشددا على ضرورة وضع التسعيرة علي المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومعارض بيع السلع والمواد الغذائية للتأكد من سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية وكذا ضبط الأسعار والالتزام بالأسعار المقررة وعدم المغالاة على المواطنين المترددين لشراء احتياجاتهم.

اكد محافظ الشرقية على رئيس المدينة باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين العامة لإعادة الإنضباط للشارع وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

اعرب المواطنون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومتابعته الأسواق والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية أو يقوم بحجبها أو منعها من السوق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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