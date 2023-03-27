عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خالد جلال يهنئ الشيوي ويؤكد على مكانة وعراقة القومي في تاريخ الفن

صدى البلد

زار المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمس الأحد، المسرح القومي بالعتبة، وقدم التهنئة للفنان الدكتور أيمن الشيوي لتوليه إدارة المسرح القومي .

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بتولي الشيوي إدارة القومي، متمنيا أن يضيف المزيد والمزيد إلى تاريخ وأمجاد المسرح القومى، من خلال تقديم عروض متميزة تليق بمكانة أعرق المسارح في الوطن العربي، مشددا على تذليل كافة العقبات لتقديم تلك العروض .

txt

مناقشة وتوقيع كتاب "شرنقة شاهين" في منتدى سيا الثقافي

txt

50 لوحة فنية بالخط العربي الحر في معرض رمضانيات بورسعيد

من جانبه قال الشيوي، إن هذه المسئولية تعد شرفا كبيرا، حيث جلس على مقعد رئاسة المسرح القومي رموز مسرحية كبرى، قدمت عطاء فنيا كبيرا، مشيرا إلى أنه يأمل أن يستكمل المسيرة لتظل أضواء المسرح طوال العام، وتقديم منتج فني يليق باسم وأصالة المسرح القومي.

حضر اللقاء الفنانون " لقاء سويدان، يوسف إسماعيل، محسن منصور، مروان عزب، سميحة عبد الهادي، خالد عبد السلام، أحمد السيد، محمد صلاح،‏ إيمان رجائي، أحمد هاني، معتز مغاوري "، الشاعر محمد بهجت، وعدد من أعضاء المسرح القومي .

خالد جلال المسرح القومي البيت الفني للمسرح البيت الفنى قطاع شئون الانتاج الثقافي المخرج خالد جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

ترشيحاتنا

نائب رئيس المفوضية الأوروبية: مبادرة السيسي "حياة كريمة" ذات أهداف نبيلة

فيتوريا يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة مالاوي الثانية ويستقر على التشكيل

كورونا أثرت على الجميع|خبير تعليم يعلق على مناقشة رواتب اساتذة الجامعات بالبرلمان

شلل في إسرائيل.. توقف العمل بميناءي أسدود وحيفا استجابة لدعوة الإضراب

الشيوخ يحيل 12 تقاريرا من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات الأعضاء إلى الحكومة

بارد ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب تقلبات الطقس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناوله.. طبق على سحور رمضان يسبب التسمم| تعرف عليه

بعد فضح فنانة لـ ياسمين عز .. هل هناك حقن لتفتيح البشرة

طريقة عمل البلح الناشف بمذاق لا يقاوم

افتكروه كائن فضائي.. حل لغز مومياء أثارت الحيرة لسنوات في تشيلي.. صور

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ