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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حملات رقابية على الأسواق والمخابز بقرى ومدن كفر الشيخ.. صور

حملات على المخابز
حملات على المخابز

شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

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وقاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، حملة تموينية على الأسواق والمخابز، بحضور المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بقرية الحمراوي، ومدينة سيدي غازي.

كما تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، معرض أهلاً رمضان بسيدي غازي، لمتابعة توفير السلع الغذائية، والالتزام بنسب التخفيض من 20 لـ 30%، بحضور أحمد علي عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي.


كما قاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس،  حملة تموينية على المخابز بالقرى والمدينة، للتأكد من سلامة وجودة رغيف الخبز ومن الوزن والنظافة العامة للمكان والأدوات المستخدمة وصلاحية رغيف الخبز المقدم للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


و تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق،وضبط الأسعار،  وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وأسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المخابز والمجازر وأصحاب المحال.

 تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار تكثيف الرقابة على المخابز وتنفيذ حملة رقابية ومتابعة حملة المخابز، بنطاق قرية شباس الشهداء وتوابعها تحت إشراف نائب رئيس المركز والمدينة، وليد فلفل، نائب رئيس المركز والمدينة،  وأسفرت الحملة  عن تحرير 3 محاضر، محضر نقص وزن، ومحضر عدم إعلان، ومحضر نظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تابع  وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، حملة مشتركة مع التموين، بنطاق مركز ومدينة فوة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على المخابز والأسواق خاصة خلال شهر رمضان المبارك ومنع التلاعب بالأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين بمركز ومدينة فوة، مؤكداً بأنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية بقصد غلاء الأسعار من معدومى الضمير لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء إخفائها وتخزينها مشدداً بأن الحملات مستمرة لضبط المخالفين.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على المخابز والأسواق بقرى ومدينة قلين، أسفرت عن تحرير 5 محاضر منوعة للمخالفين.

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