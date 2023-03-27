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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"سلامتك تهمنا"  تصل قوى عاملة الجيزة لنشر ثقافة السلامة بالشركات

صدى البلد

انطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمحافظة الجيزة،وذلك داخل جامعة مصر ،وذلك تحت رعاية مستشفى سعاد كفافي، وإيمانا من مديرية القوى العاملة بالمحافظة برسالتها ودورها المجتمعي لحماية الثروة الحقيقية في المجتمع ،والقوي البشرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف في جميع المديريات بالمحافظات حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لحماية العنصر البشري والمنشآت في آن واحد وضمان توفير بيئة عمل آمنة لتحقيق مزيد من الإنتاج . 

وأوضح محمد طه مدير المديرية ، أنه تم استكمال تنفيذ المبادرة على أرض المحافظة في المجال الطبي، تم خلالها شرح مخاطر السلامة والصحة المهنية وكيفية التحكم في مخاطر بيئة العمل وخطط الطوارئ والإخلاء، مؤكدا أن صحة وسلامة العامل لا تقدر بثمن،موضحا أن تنفيذ المبادرة ، تحت رعاية وزير القوى العاملة، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بمشاركة الكيميائية أماني إسماعيل مدير الإدارة، ومكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة ٦ أكتوبر، والكيميائية رباب عويس مدير المكتب، والكيميائية راندا أبو الضيف، والمهندسة رشا عبدالحميد، والكيميائية سارة طلعت مفتشين المكتب، وبحضور الكيميائية رجاء حسين من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

 

وأضاف مدير المديرية أن فعاليات "المبادرة" تناولت عدد من  المحاضرات تناولت أهداف السلامة والصحة المهنية، ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والإصابات، وعلى المنشآت والانتاج، كما تناولت خطة الطوارئ والإخلاء، بشأن كيفية إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظاً علي حياتهم، وعلى المنشآت ورأس المال، والحد من حدوث الحرائق، وذلك إيماناً بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات .

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