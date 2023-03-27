عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة بمراكز ومدن الشرقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع ورصفها فضلا عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

 

أكد محافظ الشرقية أنه تواصل رئاسة حي أول الزقازيق أعمال النظافة ورفع القمامة ورفع الإشغالات من شوارع وميادين الحى فضلاً عن متابعة حركة البيع والشراء بمعرض أهلاً رمضان بشارع الفراخه خلف شارع المكتبات وذلك للتأكد من إلتزام التجار بوضع التسعيرة على كل منتج معروض للبيع داخل خيمه المعرض.

 

وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة قامت رئاسة الحي بالتوجه لمزلقان الحسينية لمتابعة أعمال زرع وغرس مجموعة من الأشجار المثمرة والمتنوعة وذلك بالاشتراك مع قسم البساتين بالحب ومازالت مجهودات سيادته مستمره من أجل توفير مناخ وبيئة صحيه جيده لأهالي ومواطنين حى أول الزقازيق.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بصيانة جميع أعمدة الكهرباء وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لإضائتها دون أي أعطال وذلك بشارع سيدي عزالدين وتركيب العداد الالكتروني واناره الشارع و المرور على طريق المحطة إلى مزلقان كفر يوسف وبمركز منيا القمح تواصل الأجهزة التنفيذية نشاطها المكثف لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع مدينة منيا القمح حفاظاً على بيئة صحية نظيفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فى خامس أيام رمضان.. أورمان الشرقية توزع كراتين مواد غذائية لدعم 1500مستفيد

ولرفع كفاءة الانارة قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال قسم الإنارة و صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بعدد من شوارع المدينة وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز. 

وفي سياق متصل قامت رئاسة المركز بالمتابعة والإشراف على الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع بمدينة فاقوس كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع مسؤلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بفاقوس لإصلاح عطل بمحبس مياه أمام ديوان عام مجلس المدينة بشارع سعد زغلول بمدينة فاقوس. 

وفي استجابة لشكوى أهالي مركز ومدينة الزقازيق قامت رئاسة المركز بإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع مغسلة ابو غريب منشية أبو عامر الجديدة بمنطقة الصيادين كما تم إزالة تعدى على الطريق العام بناحيه بنايوس عباره عن باب جراج وبلكونه حديد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مياة الشرب منيا القمح منظومة النظافة الشرقية الصرف الصحى محافظ الشرقية المشروعات الخدمية الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

ترشيحاتنا

التضامن أمام مجلس الشيوخ: لدينا 10.7 مليون معاق على مستوى الجمهورية

طارق الملا: شركات البترول فى مقدمة القطاعات الجاذبة بالبورصة المصرية

رئيس مجلس الشيوخ يحيل ملف مشكلات قادرون باختلاف للجان المختصة

تحويشة 5 شهور.. أطفال يتبرعون بمدخرات حصالاتهم بمبلغ 11 ألف جنيه لمساعدة المحتاجين

عامود إنارة يخطف روح عشرينية وشقيقها صائمين في سوهاج

بعد استعداد اليمين للتظاهر.. نتنياهو يدعو الجميع إلى عدم العنف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة بريطانية: رؤية الأغنام تقلل التوتر وتسعد الطلاب والموظفين بالمدن

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

كامل العدد يتصدر والهرشة والمداح يلاحقونه.. تعرف على نسب مشاهدة الأعمال

حدث نادر.. 5 كواكب مرئية للعين في السماء خلال ساعات.. تفاصيل

فيديو

ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

تراجع حذر في أسعار الذهب اليوم الاثنين .. واستقرار الدولار

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ