وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض المشاركة المجتمعية بمدرسة التجارة بنات

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض المشاركة المجتمعية بمدرسة التجارة بنات بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ويضم ملابس خاصة بالطالبات وأسرهم تشتمل على «عباءات، فساتين وجاكت، بدل رجالي، بدل مدرسية، بنطلونات أطفال، قمصان رجالي وأطفالي ، شنط حريمي، وأحذية حريمي ورجالي وأطفال، بطاطين» وتوزيع 28 شنطة رمضان تشتمل على «سكر، زيت طعام، سمن، بلح، لوبيا، عدس، فول، ملح، مربى، شاي» لأسر الطالبات غير القادرين.

جاء ذلك بحضور عصام خليل، مدير المدرسة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووردة جاسم، مسئول المشاركة الاجتماعية بالمدرسة.



وفي سياق متصل، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس منها مدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية بنات، متضمنة الحجرات الدراسية، وحجرات الأنشطة والمكتبة، وهنأهم بقدوم شهر رمضان المبارك.

وناقش وكيل الوزارة، الطالبات في عدد من الموضوعات الدراسية، وسألهم فيما درسوه، موجهاً بتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.