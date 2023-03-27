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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. رئيس مدينة بيلا يتابع رفع كفاءة النظافة واستكمال زراعة الأشجار

رفع القمامة
رفع القمامة

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مجهودات جهاز النظافة وإدارة التنمية بالمدينة والوحدات المحلية في رفع كفاءة منظومة النظافة واستكمال تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» لزراعة الأشجار المثمرة بالطرق والشوارع بالمدينة وقرى المركز.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء، وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ جهاز النظافة مجلس مدينة بيلا، حملة نظافة على فترتين صباحية ومسائية، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومخلفات القمامة من جميع شوارع وأحياء المدينة، بجانب إجراء حملات مكبرة للنظافة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع منها شارع بورسعيد ، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمدينة.

وأسفرت جهود الحملات بنطاق القري عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بالشوارع، ورفع القمامة من نقاط التجميع من شوارع القري الأم والتوابع، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، وتسوية وتمهيد لبعض الطرق والشوارع بنطاق القري، وذلك استكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها رؤساء القري للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وقامت إدارة التنمية بالمدينة، باستكمال أعمال زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بشوارع وأحياء المدينة، ومتابعة الري لجميع الأشجار المنزرعة، بجانب استمرار زراعة الأشجار بباقي شوارع القري، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجـرة»، لزيادة المساحات الخضراء بالمدينة وقراها لتظهر بالمظهر الجمالى وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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