إسرائيل .. 80 ألف شخص يحاصرون الكنيست وتحرّك رسمي من الشرطة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، باحتشاد حوالي 80 ألف شخص أمام مبنى الكنيست في إسرائيل احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن بعض المتظاهرين حاولوا دخول حديقة الورود أمام الكنيست، لكن الشرطة فرقتهم ومنعتهم بسلاح الفرسان.

في الوقت نفسه ، قالت الصحيفة إن مفوض الشرطة الإسرائيلية وكبير المراقبين ، كوبي شبتاي ، وصل إلى مقر الشرطة بالقرب من مبنى الكنيست.

وتشهد إسرائيل حاليا حالة كبيرة من الفوضى العارمة، بسبب خطط الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، حيث صادقت لجنة الدستور في الكنيست صباح اليوم الإثنين على تعديل قانون لجنة القضاة بالقراءة الثانية والثالثة ، وذلك خوفا من احتمال توقف التشريع على أي حال.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن دوائر الشرطة في القدس المحتلة وتل أبيب، أنها تستعد لمواجهات محتملة بين مؤيدي الإصلاح ومعارضيه.

وقال ضابط شرطة كبير: "لن نسمح بأن تتحول المظاهرات إلى حرب بين الأخوة ، سنكون في الأماكن المطلوبة مع زيادة القوات ونتجنب أي احتكاك بين الطرفين".

وبحسب الصحيفة تزيد الشرطة من قوتها قبل المظاهرات التي ستنظم مساء اليوم أمام الكنيست - من ناحية احتجاج معارضي الإصلاح ومن ناحية أخرى مظاهرة يمينية. وانتشرت على الشبكات تهديدات من أحزاب اليمين بإلحاق الأذى بالمتظاهرين.

وطالب مدير قيادة النضال ضد الإصلاح ، عيران شوارتز ، شرطة إسرائيل بحماية المتظاهرين، وقال: "المسؤولية تقع على عاتق رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يطرق على الطاولة ويمنع تلطيخ العلم بالدم .. أطالب الشرطة الإسرائيلية بحماية أرواح المتظاهرين على خلفية التهديدات الملموسة".