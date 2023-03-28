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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لابس جاكيت حريمي.. تبادل السباب والاتهامات بين شذى وحسن شاكوش

الفنانة شذى
الفنانة شذى

ردت الفنانة شذي ، علي تصريحات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عنها، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ، خلال برنامج العرافة ،  وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

يا جاهل.. الفنانة شذي ترد على تصريحات حسن شاكوش

 

وكتبت شذي في منشور لها: “طب انت مستفز يا شكشك بدل كلمه مستفز بتعصبك ودكتورة بسمة وهبة علشان هي ست شيك قالتلك شذى فنانة زميلة علشان تجبر بخاطرك بس الحقيقه انت لا فنان ولا زميل بالنسبالي خالص انت مؤدي وبالنسبالي صوتك مزعج .

يا جاهل

 

وتابعت شذي: “واصلا مينفعش تسأل مين دي مش علشان لازم تكون عارفني بيني وبينك اريح لو متعرفنيش وتعمل الشويتين بتوع ااااااه عارف اسمها.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات الفنانة شذى ردا على الفنان حسن شاكوش لها .. تابع الفيديو جراف التالي:

شذى حسن شاكوش الاعلاميه بسمة وهبة فيسبوك برنامج العرافة

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