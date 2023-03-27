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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يا أنا يا أنت.. محمود أبو الدهب يكشف تفاصيل أزمته مع فاروق جعفر

الكابتن محمود ابو
الكابتن محمود ابو الدهب

كشف محمود أبو الدهب نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل أزمته مع الكابتن فاروق جعفر حينما كان لاعبا في صفوف الفارس الأبيض، لافتا إلى أنه قرر تغيير مركزه في الملعب من الهجوم إلى الدفاع مما أثار حفيظته مسجلا اعتراضه على هذا الأمر معللا ذلك بأنه لا يجيد الدفاع، على عكس الهجوم، مضيفا: "أنا بحب الهجوم ودايما بسجل أهداف".

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وأضاف محمود ابو الدهب، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الكابتن فاروق جعفر قالي يا أنا يا أنت في النادي فكان ردي: لأ أنت يا كابتن وتركت الفريق وجلست في البيت.

 

الخطيب 

 

ووجه محمود أبو الدهب نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا إن قطاع الناشئين يحتاج إلى ثورة تصحيح، لأنه البنية التحتية التي تمد الفريق الأول باللاعبين.
 

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