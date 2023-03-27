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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل رسالة الإمام.. سلمى أبو ضيف تراسل حبها القديم

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

قررت الفنانة سلمى أبو ضيف (هند) أن ترسل رسالة إلى حبيبها في الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام، وذلك بعد أن علم حبيبها القديم عمرو (رامز أمير) بمرضها بالحمى وعدم رغبتها في الأكل ، وأرسل لها التذكار الذي كانت أعطته إياه من طرحتها في لقائهما الأول في الماضي.

وشعرت هند بالسعادة لاحتفاظ عمرو بالتذكار طوال هذا الوقت رغم زواجها وانقطاع التواصل بينهما، لتقرر إرسال رسالة له من خلال الخادمة، فكيف ستتطور علاقتهما في الحلقات القادمة؟

ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل النجوم خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

ويتكون مسلسل الإمام الشافعي من 15 حلقة، ويعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة  5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

 

أعمال سلمى أبو ضيف

وفي الوقت نفسه تنافس سلمى أبو ضيف بالمداح (أسطورة العشق) الذي يعرض حصريًا على قناة mbc مصر وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، وعلى منصة شاهد vip، ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورنيا فريد شوقي، المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما تتعاون سلمى أبو ضيف، مع النجمة غادة عبد الرازق في حكاية تحت الحزام في مسلسل حدث بالفعل، والمقرر عرضه قريبًا، كما تقوم ببطولة مسلسل ما بين السطور بالتعاون مع صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء جاميكا، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة سيتم عرضه قريبًا على منصة شاهد VIP.

سلمى ابو ضيف الفنانة سلمى أبو ضيف رسالة الإمام مسلسل رسالة الإمام اعمال سلمي ابو ضيف

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