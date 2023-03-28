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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لجميع المستخدمين.. حيلة جديدة لسرقة أموالك عبر واتساب

حيلة جديدة لسرقة
حيلة جديدة لسرقة أموالك عبر واتساب

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني أن هناك نوعا جديدا من الرسائل على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يعمل على اختراق المستخدمين وسرقة أموالهم والاحتيال على بيانات الحسابات البنكية الخاصة بهم . 

 

وبحسب تقرير من WalesOnline فإن عمليات الاحتيال على مستخدمي واتساب تتم عندما ينتحل أحد الأشخاص هوية أحد أقرباء الضحية، حيث يستخدم رقم هاتف جديد ويدعي أن هاتفه قد تمت سرقته وأنه بحاجة للمساعدة الفورية. 

 

ويتظاهر المحتالون بأنهم أصدقاء أو أحد أفراد العائلة ويطلبون المساعدة المالية لأن “عليهم دفع فاتورة بشكل عاجل" أو ”لديهم حالة طارئة ويحتاجون بشكل عاجل إلى بعض المال"، وعادة ما يتظاهر المحتالون بأنهم في عجلة من أمرهم . 

 

ويقوم المحتالون بطلب تحويل الأموال لهم أو طلب بيانات البطاقة البنكية والأكواد الخاصة بها للدفع على الإنترنت، وهو أمر ينتج عنه سرقة مبالغ مالية كبيرة من المستخدمين. 

 

ويستهدف المحتالون كبار السن أو حتى فئات عمرية أصغر ويحاولون إقناعهم بأنهم أصدقاء أو أحد أفراد العائلة من خلال انتحال هوية بعض الأشخاص لضمن الاستجابة لمطالبهم، ولكن في نفس الوقت يقومون باستخدام رقم هاتف مختلف ويحاولون اثبات أنهم تعرضوا للسرقة أو فقدان الهاتف. 

 

ونصح خبراء الأمن السيبراني مستخدمي واتساب بعدم الانسياق وراء هذه الرسائل وأخذ الحذر وعدم تصديق أي أشخاص يقومون بالإدعاء بأنهم أقاربهم أو أصدقائهم للحفاظ على بياناتهم وأموالهم، كما رصدوا عدد من النصائح التي يجب الالتزام بها : 

 

نصائح لمنع الاحتيال عبر واتساب WhatsApp 


  • تحقق من هوية الشخص ومما إذا كان الرقم صحيحًا إذا طلب منك مبالغ مالية معينة.
  • تحقق من لغة الرسالة وأسلوب الاتصال بها.
  • اتصل بالرقم أو اتصل بالشخص بطريقة مختلفة للتحقق من القصة.
  • لا تدع المحتال يضغط عليك .
  • اطرح على المحتال سؤالاً لا يعرف إجابته إلا صديقك أو أحد معارفك .
  • لا ترسل رمز تحقق واتساب إلا عند التأكد بنسبة 100 % أن هذا الشخص هو أحد معارفك.
  • قم بإعداد المصادقة الثنائية على واتساب WhatsApp لعدم اختراقك.

 

 

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