تحذير عاجل لجميع المستخدمين.. حيلة جديدة لسرقة أموالك عبر واتساب

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني أن هناك نوعا جديدا من الرسائل على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يعمل على اختراق المستخدمين وسرقة أموالهم والاحتيال على بيانات الحسابات البنكية الخاصة بهم .

وبحسب تقرير من WalesOnline فإن عمليات الاحتيال على مستخدمي واتساب تتم عندما ينتحل أحد الأشخاص هوية أحد أقرباء الضحية، حيث يستخدم رقم هاتف جديد ويدعي أن هاتفه قد تمت سرقته وأنه بحاجة للمساعدة الفورية.

ويتظاهر المحتالون بأنهم أصدقاء أو أحد أفراد العائلة ويطلبون المساعدة المالية لأن “عليهم دفع فاتورة بشكل عاجل" أو ”لديهم حالة طارئة ويحتاجون بشكل عاجل إلى بعض المال"، وعادة ما يتظاهر المحتالون بأنهم في عجلة من أمرهم .

ويقوم المحتالون بطلب تحويل الأموال لهم أو طلب بيانات البطاقة البنكية والأكواد الخاصة بها للدفع على الإنترنت، وهو أمر ينتج عنه سرقة مبالغ مالية كبيرة من المستخدمين.

ويستهدف المحتالون كبار السن أو حتى فئات عمرية أصغر ويحاولون إقناعهم بأنهم أصدقاء أو أحد أفراد العائلة من خلال انتحال هوية بعض الأشخاص لضمن الاستجابة لمطالبهم، ولكن في نفس الوقت يقومون باستخدام رقم هاتف مختلف ويحاولون اثبات أنهم تعرضوا للسرقة أو فقدان الهاتف.

ونصح خبراء الأمن السيبراني مستخدمي واتساب بعدم الانسياق وراء هذه الرسائل وأخذ الحذر وعدم تصديق أي أشخاص يقومون بالإدعاء بأنهم أقاربهم أو أصدقائهم للحفاظ على بياناتهم وأموالهم، كما رصدوا عدد من النصائح التي يجب الالتزام بها :

نصائح لمنع الاحتيال عبر واتساب WhatsApp