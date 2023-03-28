آخر موعد لخروج "فوارغ الشحن" بمصنع سكر دشنا الأربعاء المقبل

أعلنت إدارة مصنع سكر دشنا شمال قنا ، عن خروج آخر تخصيصه لخروج فوارغ شحن القصب المتعاقد عليه، لهذا الموسم سوف تكون يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩م .

وأضاف بيان مصنع سكر دشنا ، بأنه سوف يتم سحب جميع العربات من جميع الخطوط والمناطق" فارغ ومشحون" وكذلك اللوارى والجرارات الزراعية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠م.

و تهيب إدارة مصنع دشنا، زراع القصب بمحيط المصنع، الإلتزام بعدد العربات المخصصة لكل منهم مع الالتزام بمتوسط الشحن المقرر.

و أضاف بيان مصنع سكر دشنا ، بأن المصنع على اتم الاستعداد لقبول أى مساحات تزيد عن التعاقد بدون حد أقصى و أيضاً المساحات غير المتعاقد عليها والتى يرغب الزراع فى توريدها للمصنع خلال الفترة الباقية من الموسم.

و أشار البيان، إلى أن مصانع سكر دشنا تخلى مسئوليتها فى حالة تخلف أى مساحات قصب قائم موسم عصير ٢٠٢٣/٢٠٢٢م بعد التاريخ المحدد.