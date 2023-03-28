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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آخر موعد لخروج "فوارغ الشحن" بمصنع سكر دشنا الأربعاء المقبل

مصنع سكر دشنا
مصنع سكر دشنا

أعلنت إدارة مصنع سكر دشنا شمال قنا ، عن خروج آخر تخصيصه لخروج فوارغ شحن القصب المتعاقد عليه، لهذا الموسم سوف تكون يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩م .

وأضاف بيان مصنع سكر دشنا ، بأنه سوف يتم سحب جميع العربات من جميع الخطوط والمناطق" فارغ ومشحون" وكذلك اللوارى والجرارات الزراعية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠م.

 

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و تهيب إدارة مصنع دشنا، زراع القصب بمحيط المصنع، الإلتزام بعدد العربات المخصصة لكل منهم مع الالتزام بمتوسط الشحن المقرر.

و أضاف بيان مصنع سكر دشنا ، بأن المصنع على اتم الاستعداد لقبول أى مساحات تزيد عن التعاقد بدون حد أقصى و أيضاً المساحات غير المتعاقد عليها والتى يرغب الزراع فى توريدها للمصنع خلال الفترة الباقية من الموسم.

و أشار البيان، إلى أن مصانع سكر دشنا تخلى مسئوليتها فى حالة تخلف أى مساحات قصب قائم موسم عصير ٢٠٢٣/٢٠٢٢م بعد التاريخ المحدد.

 

قنا مصنع سكر دشنا فوارغ شحن القصب دشنا الجرارات الزراعية موسم عصير

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