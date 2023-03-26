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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل كيس أسود..جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع بـ قنا

طفل رضيع
طفل رضيع

تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات وهوية طفل رضيع عثر عليه داخل كيس أسود معلق على دراجة نارية بجوار محطة سكة حديد قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على طفل رضيع داخل كيس بلاستيك أسود معلق بدراجة نارية بجوار  سكة حديد قنا .

 

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بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل حديث الولادة بعمر يوم، وبحالة صحية سيئة، ما استدعى نقله إلى حضانة مستشفى قنا العام لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

حوادث قنا 

وجار فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط منطقة  المحطة، لكشف هوية الشخص المسئول، عن ترك الطفل.

 وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا طفل رضيع كيس أسود محطة سكة حديد قنا دراجة نارية كاميرات المراقبة

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