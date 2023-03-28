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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالة زهد بعد وفاة والدتي.. عبدالحميد سند يكشف سبب ابتعاده عن الفن

صدى البلد

كشف الفنان عبد الحميد سند معاناته مع قلة الأجور خاصة بعد مشواره الفني الطويل مع الأعمال الدرامية مشيرا أنه لا يأخذ ما يكفيه لكنه لم يشتك بشكل مباشر في الإعلام.


وأضاف عبد الحميد سند في تصريحات لبرنامج " المنسي" المذاع عبر قناة هي، وتقدمه الإعلامية إنجي هشام:' طلعت بعد وفاة والدتي في لقاء سابق وقلت مباخدش اللي يكفيني من أجر لكن أنا الحمدلله راضي بأي عمل يجيلي،تابع :' عندي حالة رضا كبيرة ودي اللي مخليه الدنيا ماشية 

 


كشف الفنان عبد الحميد سند عن رأيه في الإنتقادات التي يتعرض لها الفنان محمد رمضان خاصة بعد مشاركته معه في مسلسل " جعفر العمدة" ، مشيرا إلي أنه لا يستحق كل هذا الهجوم.

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وأضاف عبد الحميد سند على المستوى الشخصي مش شايفه يستحق كده، معاملته كويسة ومحترم مع الناس ،ومتواضع جدا لكن هو في سنه الصغير راكب الموجه.

 

كما تحدث عن النجم أمير كرارة :' أمير ثابت وجوده، وبداياته كانت بتقول أنه هيكون مذيع شاطر جدا، حتى الافلام اللي هو عملها كانت فيها قبول :' محدش بينجح بمزاجه، ربنا هو اللي بيشاور على الناس.


برنامج " المنسي" يذاع على قناة " هي" تقديم الإعلامية إنجي هشام، ويذاع يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءا ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين

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