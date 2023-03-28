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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بحاجز خرساني بطريق الإسماعيلية بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بحاجز خرساني بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

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وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بالحاجز الخرساني وسط طريق بورسعيد اسماعيليه امام الكيلو 2 بجوار ميدان السفينة.

وبالعرض على اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه بسرعة تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين وابلاغ ادارة المرور لتأمين مكان الحادث ودفع رئيس حى٢ لمكان وقوع الحادث  للمعاونة وازالة اثار الحادث والمشاركة فى فتح الطريق للحركة المرورية.


أسفر الحادث عن إصابة 3 وهم: حمدان أحمد شلاقمي، ٢٠ سنة، مقيم بحي السلام، اشتباه كسر بكثف الايمن، سعيد محمد علي، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر  الفخذ الايمن وكدمات متفرقه بالجسم وجرح قطع بالراس 4 سم، محمد مصطفى محمد، 17 سنة، مقيم بحي السلام، اشتباه كسر الزراعه الايمن كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

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