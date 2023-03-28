أمريكا تخطط لإنهاء مهلة نزاع الطاقة في المكسيك.. تهديدات بفرض رسوم جمركية.. وعجز تجاري قياسي للولايات المتحدة بلغ 130.5 مليار دولار

تصعيد كبير في التوترات بين بايدن ونظيره المكسيكي

أشهر من المحادثات لم تسفر عن أي تقدم يذكر

المكسيك: نواجه صعوبات ذات طبيعة فنية

عجز تجاري قياسي للولايات المتحدة بلغ 130.5 مليار دولار

تخطط إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن لإرسال رسالة 'تصرف الآن أو غير ذلك' للمكسيك في الأسابيع المقبلة في محاولة لكسر الجمود في نزاع تجارة الطاقة مع تنامي الدعوات من الحزبين إلى أن تصبح الولايات المتحدة أكثر صرامة مع جارتها الجنوبية ، وفقًا لأشخاص مطلعين. المناقشات.

ستمثل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في التوترات المتوترة بالفعل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المكسيكي ، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

أثار قرار أوبرادور التراجع عن الإصلاحات التي تهدف إلى فتح أسواق النفط والنفوذ في المكسيك أمام المنافسين الخارجيين الخلاف التجاري.

قال ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات لرويترز إنه من المتوقع أن يقدم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ما وصف بأنه 'عرض نهائي' للمفاوضين في المكسيك لفتح أسواقه والموافقة على بعض الرقابة المتزايدة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فستطلب الولايات المتحدة لجنة مستقلة لتسوية المنازعات بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ، أو USMCA ، على حد قولهم.

طالبت الولايات المتحدة وكندا بإجراء محادثات لتسوية النزاعات مع المكسيك في يوليو ، قبل 250 يومًا. بموجب قواعد USMCA ، بعد 75 يومًا دون حل ، كان لهم الحرية في طلب هيئة تسوية المنازعات ، وهي جهة خارجية تحكم في القضية.

وفي حديث يوم الاثنين ، قال وزير الاقتصاد المكسيكي راكيل بوينروسترو إن الولايات المتحدة يحق لها الدعوة لعقد لجنة منذ 3 أكتوبر.

إذا حكمت اللجنة ضد المكسيك وفشلت في اتخاذ إجراءات تصحيحية ، يمكن أن تفرض واشنطن وأوتاوا في نهاية المطاف مليارات الدولارات كرسوم انتقامية انتقامية على البضائع المكسيكية.

كان البيت الأبيض يأمل في تجنب تصعيد التوترات التجارية مع المكسيك حيث طلب المساعدة بشأن الهجرة وتهريب المخدرات، لكن المصادر قالت لرويترز إن أشهر من المحادثات لم تسفر عن تقدم يذكر وإن الخيارات الأقل قتالية نفدت لدى الإدارة.

وتنطوي زيادة الرهانات في النزاع على مخاطر كبيرة لبايدن ، الذي من المتوقع أن يطلق محاولة لإعادة انتخابه في الأسابيع المقبلة وسيواجه انتقادات جمهوريين بشأن طريقة تعامله مع قضايا الهجرة وتهريب المخدرات. يحتاج بايدن إلى مساعدة مكسيكية للسيطرة على الحدود بعد رفع قيود عهد فيروس كورونا في 11 مايو.

اعترف مسؤول أمريكي بالإحباط المتزايد من عدم إحراز تقدم في المناقشات. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المناقشات كانت سرية 'نريد أن نرى تقدما واضحا بشأن هذه القضية ومعالجة المخاوف التي أثارتها فرق التفاوض لدينا'.

رفض متحدث باسم USTR التعليق على مشاورات الطاقة مع المكسيك ، لكن الممثلة التجارية كاثرين تاي ألمحت إلى تصعيد محتمل خلال جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم الخميس عند استجوابها بشأن المحادثات.

وقال تاي 'إننا نتواصل مع المكسيك بشأن خطوات محددة وملموسة يجب أن تتخذها المكسيك لمعالجة المخاوف الواردة في طلب مشاوراتنا. لا تزال هذه قضية حية إلى حد كبير'.

وأضافت في وقت لاحق: 'نحن نعلم أن جميع الأدوات الموجودة في USMCA موجودة لسبب ما'.

كافحت شركات النفط الأمريكية ، مثل Chevron (CVX.N) و Marathon Petroleum (MPCN) ، إلى جانب شركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، للحصول على تصاريح للعمل في المكسيك في السنوات الأخيرة.

قال بوينروسترو من المكسيك إن تحديات التحول إلى الطاقة المتجددة وربط تلك المشاريع بشبكة الكهرباء كانت في صلب المشكلة.

وقال بوينروسترو: 'لا يتعلق الأمر بمعاملة تمييزية ، بل إننا نواجه صعوبات ذات طبيعة فنية' ، مضيفًا أنه تم إجراء استثمارات في توزيع الطاقة لمعالجة هذه المشكلات.

تأتي الخطوة المحتملة من قبل إدارة بايدن بعد أسابيع فقط من تصعيد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة نزاعًا تجاريًا آخر مع المكسيك بشأن خططها لحظر الذرة المعدلة وراثيًا للاستهلاك البشري ، وطلب مشاورات رسمية. الخلاف على الطاقة هو خطوة للأمام في إطار آلية إنفاذ USMCA.

تزعم إدارة بايدن أن أوبرادور يفضل شركة النفط الحكومية Petroleos Mexicanos (Pemex) ومرفق الطاقة الوطني Comision Federal de Electricidad (CFE) ، ويميز ضد الشركات الأمريكية.

وقال أحد مساعدي الكونجرس 'أعتقد أنك سترى بشكل متزايد أشخاصًا يبحثون عن ... الخطوة التالية لتأسيس لجنة في وقت قريب نسبيًا' ، مشيرًا إلى أن الصبر على الكابيتول هيل بشأن المحادثات بدأ ينفد.

قال رون وايدن ، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية أوريغون ورئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ، لتاي يوم الخميس إن المكسيك 'تنتهك' التزاماتها في الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق شركات الطاقة المتجددة الأمريكية.

وقال وايدن 'مرت ثمانية أشهر. منتجو الطاقة النظيفة الأمريكيون ما زالوا ينتظرون الوصول. في رأيي ، لقد مضى وقت طويل للقول لقد كفى وتصعيد الأمر إلى قضية تسوية نزاع حقيقية'.

بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من المكسيك 455 مليار دولار في عام 2022 مقابل صادرات تجاوزت 324 مليار دولار ، في عجز تجاري قياسي للولايات المتحدة بلغ 130.5 مليار دولار ، وفقًا لبيانات حكومية.