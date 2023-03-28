بمبالغ طائلة.. عرض أقدم كتاب مقدس عبري للبيع في مزاد علني| صور

يُعرض أقدم كتاب مقدس عبري كامل تم إنشاؤه بواسطة كاتب في مصر قبل 1100 عام في مزاد علني، ويقول الخبراء إنه قد يجلب مبلغًا مذهلاً قدره 50 مليون دولار.



سيتم طرح واحدة من أقدم مخطوطات التوراة الباقية، وهو كتاب مقدس عبري كامل عمره حوالي 1100 عام، للبيع بالمزاد في مايو المقبل.

ويقدر الخبراء في دار المزادات Sotheby's في نيويورك أنها ستجلب ما بين 30 و 50 مليون دولار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويشار إلى أنها من الممكن أن تصبح أغلى وثيقة تاريخية يتم بيعها في مزاد علني إذا تجاوز العطاء الفائز مبلغ 43.2 مليون دولار الذي تم دفعه مقابل النسخة الأولى من دستور الولايات المتحدة.

الكتاب المقدس والذي يطلق عليه المخطوطة ساسون هو كتاب مخطوط بالجلد مكتوب بخط اليد ، ويقدر التأريخ بالكربون المشع أنه تم إنشاؤه بين عامي 880 و 960.

يشير أسلوب الكتابة أيضًا إلى أن منشئها كان كاتبًا من أوائل القرن العاشر في مصر أو بلاد الشام ، ولكن لا يزال مكان صنعها وتوقيتها غير معروفين.

قد اشترت جاكي سافرا ، وهي مصرفية وجامعة أعمال فنية، مخطوطة ساسون في عام 1989 مقابل 3.19 مليون دولار، وهي الآن تعرضه للبيع.