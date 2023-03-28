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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخلاف النووي يهدد اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن أهداف الطاقة المتجددة

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

تنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت ستسمح للطاقة النووية بالمساهمة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة ، وهو نزاع يهدد بتأخير إحدى سياسات المناخ الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

يعقد المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي جولتهم النهائية المقررة من المفاوضات يوم الأربعاء ، لوضع أهداف أكثر طموحًا للاتحاد الأوروبي لتوسيع الطاقة المتجددة هذا العقد.

الأهداف أساسية لجهود أوروبا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 203في اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة ، ضاعفت الدول من مواقفها الحالية ، حسبما قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي - مما يترك بعض الشك في أن مفاوضات يوم الأربعاء ستنجح في إنهاء القانون.

يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى يوم الاثنين في محاولة لفك المحادثات.

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تختلف الدول أيضًا حول أجزاء أخرى من القانون ، بما في ذلك أنواع الوقود الخشبي التي يمكن اعتبارها طاقة متجددة.

تمتلك فرنسا ، وهي واحدة من أكثر الدول التي تعمل بالطاقة النووية في العالم ، مصلحة خاصة في ما إذا كانت الطاقة النووية تُنسب إلى الأهداف ، نظرًا لخططها لبناء مفاعلات جديدة وتحديث أسطولها الكبير الحالي.

وقال مصدر بوزارة الطاقة الفرنسية إن وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر ستعقد اجتماعا لوزراء الدول المؤيدة للطاقة النووية يوم الثلاثاء لمناقشة القضية.

أصيبت باريس بخيبة أمل بسبب تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لإعطاء الأولوية للتقنيات المتجددة على الطاقة النووية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي إن المشروعات 'النووية المتطورة' ستمنح فقط بعض حوافز الاتحاد الأوروبي لدعم الصناعات الخضراء ، بينما ستمنح التقنيات 'الإستراتيجية' مثل الألواح الشمسية الفوائد الكاملة.

 

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